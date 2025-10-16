「これで認知症を予防できる」などといった情報が社会に氾濫しているが、どこまで信用できるのだろうか。米マウントサイナイ医科大学病院の山田悠史医師は「世の中には、医学的根拠が乏しい“健康ビジネス”があふれている。脳トレやサプリメントが謳う効果については、疑ってかかるべきだ」という――。写真＝iStock.com／imacoconut※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imacoconut■認知症ビジネスがはびこっているこれま