４０歳年上の交際男性がホテル一室でトイレに行った隙に、腕時計や指輪などを盗んだとして、２３歳の女が逮捕されました。京都府警下京署が１０月１６日、窃盗の疑いで逮捕したのは、京都市右京区の会社員の女（２３）です。逮捕容疑は、今年７月３０日の午後２時１７分ごろから午後２時２１分ごろまでの間に、ＪＲ京都駅近くのホテルの一室で、京都府精華町の会社社長の男性（６３）の腕時計１点（１００万円相当）と指輪１