北海道根室市で、住宅の塀の撤去作業をしていた男性が塀の下敷きになる事故がありました。男性は心肺停止の状態で病院に搬送され、まもなく死亡が確認されました。事故があったのは根室市弁天町１丁目の住宅です。１０月１６日午前１０時ごろ、住宅の塀の撤去作業を行っていた標津町の会社役員・飯山一雄さん６１歳が、コンクリート塀の下敷きになりました。飯山さんは心肺停止の状態で病院に搬送され、その後死亡が確認され