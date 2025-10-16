◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク-日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの有原航平投手が、初回に招いたピンチを抑えました。有原投手は先頭の万波中正選手にいきなり四球を与えると、1アウト後に3番清宮幸太郎選手にヒットを打たれ、1、3塁のピンチを招きます。その後、4番レイエス選を三振に仕留めると、5番マルティネス選手の打席で1塁ランナーに盗塁を許し、2アウトながら2、3塁と一打