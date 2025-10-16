将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月16日、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で第2局の対局を行い、手番の藤井竜王が54手目を封じて指し掛けとした。あす17日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】藤井竜王VS佐々木八段 第2局封じ手の瞬間藤井竜王の先勝で迎えた第2局あわら対局では、佐々木八段の先手で角換わりの