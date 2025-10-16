今回、Ray WEB編集部は遊び人な彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。彼女がいるのに堂々とクラブに行く翔平…エナが直接問い詰めるとありえない一言を…！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】30歳の彼氏が私の存在を隠してる！？その理由に主人公激怒...！