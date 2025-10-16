明日17日(金)は天気が回復して、全国的に晴れ間が広がるでしょう。日中は日差しとともに気温が上がり、西日本や沖縄では季節外れの暑さが続く見込みです。東京都心の最高気温は26℃の予想で、4日ぶりの夏日(最高気温が25℃以上)になりそうです。明日17日(金)は秋晴れで洗濯日和衣替えのチャンス明日17日(金)は、低気圧や前線が東に離れ、日本列島は移動性の高気圧に覆われる見通しです。沖縄と九州は日差しが出ますが、午後は一