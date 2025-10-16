『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年）公開5周年を記念して、WEBSHOPくじが発売されることが決定した。【画像】エフェクトやばい！煉獄VS猗窩座…『鬼滅の刃』WEBくじ景品ufotable公式Xでは「2025年10月16日(木)、劇場版「鬼滅の刃」無限列車編は上映開始五周年を迎えます。これを記念し、「無限列車編 第三弾キービジュアル」でデザインされたWEBSHOPくじをご用意」と報告。「『無限列車編 第三弾キービジュアル』で