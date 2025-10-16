Bluetooth SIGは16日、都内で記者説明会を開催。現在議論が進められている「ハイレゾ＆ロスレスオーディオの標準規格」が、2026年10月頃に策定する見込みと明らかにした。ハイレゾ＆ロスレス伝送には、高データスループット技術(Bluetooth LE HDT)が必要なため、既存のBluetooth製品をソフトウェアアップデートなどで対応することはできない。 Bluetooth SIGは、Bluetooth技術を監督する国際的な標準