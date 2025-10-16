次の首相選びを巡って混沌とする永田町。15日夜。（自民党高市総裁）「皆さまお疲れさまでございます」記者団にねぎらいの言葉をかけた自民党の高市総裁。15日は党首会談ラッシュの一日に。与野党の党首が、異例となる4つの“党首会談”に臨みました。その中でも“急接近”をみせたのが、自民党と日本維新の会。4つの党首会談の最後、午後6時から行われた会談。阪神タイガースのファンである高市総裁を前に、こんな話題も