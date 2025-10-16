10月10日、戸沢村の柴倉山にキノコ採りのために入山し、行方が分からなくなっていた酒田市の80歳の男性について、16日までに発見に至っておらず、警察などは捜索を打ち切りました。行方不明になっているのは、酒田市新橋の無職・村岡功さん（80）です。村岡さんは、10月10日午前6時ごろ「戸沢村角川にキノコ採りに行く」と家族に伝え、知人2人と山に入った後、行方が分からなくなりました。現場は、戸沢村古口の三ツ沢橋から南西に