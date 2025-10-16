news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「71歳店員が撃退…刃物男は20歳『わたしがやったかも』」のニュースについてお伝えします。◇◇◇14日未明、広島県福山市のコンビニに入っていく男。およそ40秒後、男は後ずさりしながら、刃物のようなものを突きつけます。男を外に追い払った店員が右手をふりあげると、男はバイクに乗って逃走。事件から1日。15日夜、強盗未遂の疑いで逮捕されたのは橋本宇宙容疑者、20歳、無