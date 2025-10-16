田中貴金属工業は金地金の5グラム、10グラム、20グラム、50グラムの商品とプラチナ地金の5グラム、10グラムの商品の販売を一時停止していると発表しました。田中貴金属工業によりますと、金1グラムあたりの小売価格が初めて2万2000円を超えるなど、金価格の高騰を受けて資産形成目的で金地金を購入する人が急増しているということです。そのため金そのものは不足していないが工場の生産が需要に追いつかず、店舗の混雑状況も踏まえ