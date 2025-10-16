news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『報道規制』に反発で“引っ越し”ほぼ全メディア署名拒否」のニュースについてお伝えします。◇◇◇アメリカ国防総省。15日、黙々と引っ越し作業を行っているのはー記者らでした。米国防総省記者協会声明「今日は報道の自由にとって暗黒の日です」きっかけは、米国防総省が報道機関へ課した新しいルール。それに署名しなければ、取材記者証を返納するよう求めたのです。しか