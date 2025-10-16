ブラジルから初勝利を挙げ、サポーターと写真に納まる日本代表＝14日、味の素スタジアム日本サッカー協会は16日、愛知・豊田スタジアムで11月14日に行われる国際親善試合で日本代表がガーナ代表と対戦すると発表した。ガーナは2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会アフリカ予選を突破して本大会出場を決めている。世界ランキング19位の日本は、同75位のガーナと通算5勝3敗。11月18日には東京・国立競技場でボリビア代表