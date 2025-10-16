生成AIで実在する女性芸能人を模したわいせつな画像を作成し、インターネットサイトで販売したとして、会社員の男が警視庁に逮捕されました。警察署に並べられた押収品。犯行に使われたのはスマートフォンと多数の女性芸能人の画像でした。きのう、警視庁に逮捕された秋田市の会社員・横井宏哉容疑者（31）。横井容疑者は生成AIで俳優の女性3人に似せたわいせつな画像を作成し、インターネットサイトで公開した疑いがもたれていま