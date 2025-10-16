おととし、宮城県南三陸町で見つかった人の骨の一部が東日本大震災で行方不明となっていた当時6歳の女の子のものとわかり、きょう、家族のもとに14年7か月ぶりに引き渡されました。身元が判明したのは震災当時6歳だった山根捺星さんです。きょうは父・朋紀さんと母の千弓さん、そして兄の大弥さんが遺骨を受け取るため、南三陸警察署を訪れました。捺星さんは震災の発生当時、岩手県山田町の自宅で津波に襲われて行方不明になりま