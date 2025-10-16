大阪府警本部大阪府警は16日、デートの見返りに金銭を受け取る「パパ活」で出会った16歳未満の少女2人の体を触ったとして、不同意わいせつ罪で在宅起訴された府警生活安全部の警視、辻本浩嗣被告（53）を懲戒免職にした。府警によると、被告は「犯罪だと分かっていたが、欲望に負けて強い刺激を求めた」と供述していたという。生活安全部は少年事件やサイバー事件の他、子どもを性犯罪から守る取り組みをしている。府警は8月、