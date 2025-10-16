■男子ゴルフ日本オープンゴルフ選手権1日目（16日、栃木・日光カンツリー倶楽部7238ヤード、パー70）男子ゴルフの国内メジャー・日本オープンゴルフ選手権が開幕した。1日目は雨の中でのプレーとなったが、16時32分に霧と日没による視界不良のため競技が中断され、サスペンデッドとなった。優勝者には来年の「全英オープン」と「マスターズ」の出場権が与えられる今大会。節目の90回を迎えた初日は、アマチュア11人、プロゴル