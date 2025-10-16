高松空港に緊急着陸した米軍ヘリ＝16日午後4時6分16日午後2時25分ごろ、高松市の高松空港に米軍のヘリコプター3機が緊急着陸した。防衛省中国四国防衛局によると、機体の損傷の有無は不明だが、けが人はいないとみられる。香川県に入った情報では、うち1機にエンジントラブルがあったもよう。3機は約2時間後に離陸した。高松空港によると、民間機の発着への影響はなかった。空港に近い同県綾川町の公園に設置されたライブカ