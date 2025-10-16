プロ野球の日本シリーズ出場をかけたクライマックスシリーズファイナルステージが15日夜始まりました。秋田市出身で、阪神タイガースの石井大智投手が中継ぎとして登板し、チームの完封リレーに貢献しました。アナウンス「石井。背番号69」2点リードの7回途中からマウンドに上がった秋田市出身の石井大智。2アウトながらランナーを2人背負いますが、ピンチを切り抜けます。8回も