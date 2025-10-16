冬に向けて流行が予想される感染症の、最新の調査結果についてです。10月から11月にかけて流行が始まるインフルエンザと、全国に比べ高い水準となっているマイコプラズマ肺炎の患者数が、いずれも前の週から増加しました。今月6日から12日までの1週間に、県が定点とする医療機関で確認された患者の数は、インフルエンザが、1医療機関あたり0.36人、マイコプラズマ肺炎は8.25人となり、いずれも前の週から増えました。インフルエン