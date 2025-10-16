万博の感動、大阪の街へ！アフターイベント「世界横丁」でアフリカや中央アジアの食・文化を体験、パビリオンの逸品が並ぶ「蚤の市」も！大阪・関西万博の熱気と感動を、大阪の街で再び体験できるチャンスがやってきます！ 一般社団法人demoexpoは、万博閉幕後のアフターイベントとして、マルシェ型イベント「世界横丁」を2025年10月17日、18日の2日間、大阪市内の靱公園で開催します。会場には、イエメン、ウガンダ、キル