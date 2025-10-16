岩場で鍛えたボディ、大胆に披露?日本一可愛い体育大卒グラドル?と呼ばれ、プロレスラーなど多彩な顔を持つ植原ゆきながSNSで最新のグラビアショットを公開し、絶賛されている。「首が成長した気がする」とインスタグラムに書き込み、岩場にたたずむショットをアップ。プロレスで鍛えたたくましい腕や首をあらわにしている。この投稿にSNSでは「たくましい」「表情がとっても素敵」「カッコ可愛い」「綺麗ですね」「魅力的」