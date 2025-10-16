＜日本オープン初日◇16日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞プロ転向3年目の23歳・岡田晃平は2バーディ・1ボギーの「69」で回り、首位と2打差の1アンダー・暫定3位タイ。史上3人目の快挙に向けて好発進を見せた。【写真】曲芸！岡田晃平が“逆ロブショット”披露アウトスタートの岡田は、1番パー4で右ラフから155ヤードの2打目を9番アイアンで6メートルにつけてバーディ。その後はしっかりとパーを並べ