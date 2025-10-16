静岡県警静岡南警察署の前の刑事一課長の40代の警部の男が、静岡県掛川市内の交番の女子トイレで、計24回にわたって小型カメラで女子職員を盗撮した罪などで10月16日、起訴されました。 建造物侵入と性的姿態等撮影の罪で起訴されたのは、静岡県警静岡南警察署の前刑事一課長で警部の男(45)です。起訴状などによりますと、警部の男は2025年4月27日午後11時前、掛川警察署管内にある交番の女子更衣室内のトイレに、小型カメラを設