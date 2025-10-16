【ロンドン＝小沢理貴】大相撲のロンドン公演が１５日に開幕した。１９９１年以来３４年ぶりで、前回公演と同じ「ロイヤル・アルバート・ホール」で開催。約５４００人が観戦に訪れた会場には「満員御礼」の垂れ幕が下がり、観客は伝統文化としての「ＳＵＭＯ」を楽しんだ。１９日まで。海外公演としては２００５年の米ラスベガス以来２０年ぶり１４回目。公演の開始前には土俵祭が行われ、寄せ太鼓も打たれた。開会式では紋付