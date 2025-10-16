◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ブルージェイズ13―4マリナーズ（2025年10月15日シアトル）ブルージェイズが15日（日本時間16日）、ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第3戦に13―4と大勝。マリナーズとの対戦成績を1勝2敗とした。16日（同17日）の第4戦にはサイ・ヤング賞3度受賞の通算221勝右腕マックス・シャーザーが先発する。シャーザーにとってポストシーズンで登板するのは6球団目。これは史上5人目の大リ