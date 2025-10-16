東海地方でのクマによる被害はこれまでにも起きています。2009年9月。乗鞍スカイラインの終点、岐阜県高山市の畳平駐車場付近に現れた1頭のツキノワグマが、観光客を次々に襲いました。クマは一人の男性に覆い被さりました…。 【写真を見る】クマが観光客を襲う9人重軽傷の惨事 ジョギング中の男性が襲われたことも 東海地方の「クマ被害」過去にも （目撃者）「しばらくしたらガラスを破って、私たちがご飯を食べている所に向