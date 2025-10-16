自民・高市早苗総裁と維新・吉村洋文代表が１５日に会談し、突然、自民と維新が連立政権に向けた政策協議を行うことで同意し、国会首相指名選挙に向け事態が急変している。公明党が自民との２６年に及ぶ連立から離脱し、維新にとっては連立入りの大きな障壁だった公明が消えた格好。衆院会派（８日現在）では、自民１９６＋維新３５＝２３１議席で、過半数まで残り２議席。この２議席に入る可能性も指摘されている日本保守・