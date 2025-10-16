木曜日は前線を伴った低気圧が発達しながら東へ進み、低気圧や前線の周辺で雨が強まりました。金曜日は、高気圧の圏内で広い範囲で秋晴れとなる見込みです。【金曜日の天気】金曜日は九州〜東北、北海道の道南は、朝から夜にかけて晴れる所が多くなる見込みです。久しぶりに広い範囲で秋晴れとなるでしょう。金曜日の最高気温札幌：16℃釧路：15℃青森：20℃盛岡：21℃仙台：23℃新潟：24℃長野：23℃金沢：26℃名