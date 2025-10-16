物価高の中、お得に試せる無料スポットが今、注目を浴びています。東京・浅草にある「試食BARアサクサ」。100種類以上の商品をタダで食べられる試食の専門店です。スーパーでは見かけないご当地商品もずらり。気になった商品を1人7つまで、ひと口ずつ試食することができます。なぜ、全ての商品を無料で提供できるのか。試食を終えて、お客さんがスマホで入力していたのはアンケート。商品ごとに味やパッケージの感想など答えること