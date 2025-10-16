お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が16日、東京・麻布台ヒルズ ギャラリーで行われた浜田雅功展「空を横切る飛行雲」開会セレモニーに出席し、自身の絵について語った。浜田雅功10月19日〜12月21日に麻布台ヒルズギャラリーで開催される浜田雅功展「空を横切る飛行雲」は、唯一無二の画力で知られる浜田雅功による初の個展。同展のために浜田が描き下ろした新作100点を展示し、会場内には個展と連動したコラボカフェ「喫茶はま