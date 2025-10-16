鉄風東京の3枚目のミニアルバム『Space/Range』。”空間と射程”という2つのワードをタイトルとして冠した今作に収められた楽曲たちには、大黒崚吾（Vo・G）の歌を今まで以上に遠くへ届けようとする4人の熱烈な気概が滲んでいるように思う。また、オルタナティブロックバンドとしての軸はそのままに、様々なエッセンスを自由に取り入れた彼らのバンドサウンドからは、あらゆるジャンルの差異を越境しながら、新しい鉄風東京サウン