「オベシティ（肥満症）外来」が開設される川崎医科大学付属病院岡山・倉敷市 肥満症を専門とする外来が10月20日、岡山県倉敷市の病院に開設されます。薬での治療や食事や運動の指導など包括的な治療をします。 厚生労働省によると体格指数、BMIが25を超え「肥満」とされる20歳以上の割合は2023年男性が31.5％、女性が21.1％で特に男性は2013年以降、増加傾向です。 10月20日、倉敷市の川崎医科大学付属病院では