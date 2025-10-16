ニュー・ジャック・スウィングの創始者、テディ・ライリー（Teddy Riley）が10月30日（木）、11月1日（土）、11月3日（月・祝）にビルボードライブ東京で来日公演を行なう。ヒット曲の数々が惜しみなく披露されるビッグイベントを前に、音楽ジャーナリスト・林剛によるインタビューが実現した。ニュー・ジャック・スウィング。それは80年代後半、ヒップホップが勢力を増していく中でヒップホップのマナーを身につけた当時の新世代