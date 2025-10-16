100円おにぎりランチ香川短期大学香川・宇多津町 物価の高騰が続く中、学生の生活を支援しようと香川県宇多津町の短期大学が16日、おにぎり食べ放題の100円ランチを提供しました。 香川短期大学が提供した「100円おにぎりランチ」です。ワンコインでおにぎりを何個でも食べられ、おかずとみそ汁も付くとあって多くの学生らが食堂に集まりました。 （香川短期大学の学生）「お米って高いので100円で食べられるのはチ