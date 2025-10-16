仕事に行ってるはずの夫が新幹線にいた？しかも、ゴミ箱からは嘘の証拠が…。こんな状況に直面した妻・舞子は、夫・恵一のカバンにGPSを忍ばせ、その行方を追いかけることを決意します。追跡の先に待っていたのは、想像してなかった場所でした。夫の恵一がこっそり会っていたのは誰…？夫の嘘に隠された切ない真実とは？女友達に相談してみると…？夫を追跡すると、意外な場所に辿り着いた妻・舞子と女友達。ここから物語は、想