大町市が発注した工事を巡る「官製談合事件」の裁判で、長野地裁は16日、予定価格を漏らした市の職員と入札価格を知って落札した業者の元社長にいずれも執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。官製談合防止法違反などの罪に問われたのは大町市の職員、牛越秀仁被告（57）。公契約関係競売入札妨害の罪に問われたのは神奈川県に本社を置く信光実業の元社長、菅沢浩也被告（65）です。判決によりますと、2人は去年12月に大町市の