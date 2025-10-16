Razer Clio Razer Japanは、ゲーミングチェアの頭の部分に設置することで、ヘッドセットを装着することなく、ヘッドセットに匹敵する没入型オーディオ体験ができるというTHX Spatial Audio対応のワイヤレススピーカーヘッドクッション「Razer Clio」を発表した。価格は32,480円。10月16日より予約を開始し、発売日は10月31日を予定。 付属の2つのストラップで、ゲーミングチェアのヘッドレス