吉林省長春市で行われた航空イベントに合わせ、編隊で飛ぶ空中給油機と戦闘機。（９月１９日撮影、長春＝新華社記者／顔麟蘊）【新華社北京10月16日】中国は「第14次5カ年規画（2021〜25年）」期間に科学技術分野で歴史的な成果と変革を達成した。背景には世界最多となった研究開発者らの支えがある。21年に47万2千人だった中国の基礎研究従事者は23年に57万5千人まで増加。24年の高被引用論文著者は21年比50％増の延べ1405人