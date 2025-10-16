◇パCSファイナルステージ第2戦ソフトバンクー日本ハム（2025年10月16日みずほペイペイD）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第2戦が16日に行われ、リーグ連覇のソフトバンクと同2位の日本ハムが対戦。始球式にはソフトバンクOBで本紙評論家の松田宣浩氏（42）が登場し、“熱男魂”を球場全体に注入した。背番号5のTシャツで登場した松田氏。振りかぶって投じた一球は外角低め