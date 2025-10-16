１６日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて０１銭円高・ドル安の１ドル＝１５１円２３〜２５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７６円２０〜２４銭で大方の取引を終えた。