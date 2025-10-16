押収されたスマートフォンやノートパソコンなど＝16日午後、名古屋・昭和署他人名義の口座情報を譲り受けたなどとして、警察庁サイバー特別捜査部と、愛知県警など10道県警の合同捜査本部は16日、詐欺と犯罪収益移転防止法違反の疑いで、20〜30代の7人を逮捕した。警察庁によると、7人は「日本最大の口座仲介業者」を自称する「犯罪インフラ集団」。匿名性の高い交流サイト（SNS）で特殊詐欺グループとやりとりし、900超の口座情