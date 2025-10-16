自民党の高市総裁は、連立政権を見据えて行っていた日本維新の会の藤田共同代表との政策協議を終えました。会談を終えた日本維新の会の動きについて、フジテレビ政治部・杉山仁実記者が中継でお伝えします。自民党との政策協議を終えた維新の藤田共同代表は16日午後4時半過ぎ、「信頼関係が一つ一段上に進んだ」と強調しました。日本維新の会・藤田共同代表：国家の基本となる政策、このあたりについてはかなり価値観を共有してい