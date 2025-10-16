第1日、3アンダーで暫定首位の長野泰雅＝日光CC日本オープン選手権第1日（16日・栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）国内三大大会最終戦は霧と日没による視界不良で24人が競技を完了できずサスペンデッドとなった。プレーを終えた中ではツアー1勝の長野泰雅が9バーディー、2ボギー、2ダブルボギーの67で首位に立った。金成ヒョン（韓国）が1打差2位で、さらに1打差で岡田晃平や織田信亮、小平智ら6選手が並ぶ。今大会の優勝者