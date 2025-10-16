記者会見するNHKの稲葉延雄会長＝16日午後、東京都渋谷区NHKは16日、10月に始まった新たなインターネット配信サービス「NHKONE」について、旧サービスからのアカウント移行件数が約163万件（13日時点）になったと明らかにした。9月末に終了した旧「NHKプラス」の登録者数は約668万件。「NHKONE」のアカウント登録を巡っては、サービス開始日に一部の利用者にメールが届かない不具合が発生。稲葉延雄会長は「ご不便をおかけ