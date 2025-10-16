書道教室「オイラもSNSはじめちゃう？」恥ずかしがりのキジバトくんはまずは日記から「オイラもSNSはじめちゃう…？」鳥たちのキラキラした投稿に憧れ、SNSデビューを目指すことにしたちょっぴり恥ずかしがりのキジバトくん。まずは文才をつけるためにと日記を書き始めると、あれ、自分の毎日はキラキラしてない…。アルバイトや友だちとのおでかけ…日常のなかでのちょっとした出来事や出会いを通じ、次第にキジバトくんに変化が