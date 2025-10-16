16日午前、岩手・北上市の温泉旅館で、露天風呂を清掃していた従業員が行方不明となり、付近に血痕が見つかりました。クマに襲われたとみられています。16日午前11時過ぎ、岩手・北上市の瀬美温泉で、露天風呂を清掃していた男性従業員の姿が見えず血痕があると、支配人が警察に通報しました。警察によりますと、清掃は男性が1人で行っていましたが、露天風呂では清掃道具が散乱し、血痕は柵の外へと続いていたということです。警