東京電力の小早川智明社長が16日、新潟県議会に出席し、柏崎刈羽原発1号機と2号機の廃炉を検討していることを表明しました。16日に新潟県議会に出席した東京電力の小早川社長。柏崎刈羽原発6号機と7号機の再稼働を前提に、1号機と2号機の廃炉を検討していることを表明しました。小早川智明社長「柏崎刈羽原子力発電所の安全運転に万全を期すため、柏崎刈羽原子力発電所の1号機・2号機に関して廃炉の方向で具体的に検討を進める」廃